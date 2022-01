Uit jeugdgevangenis ontsnapte jongere doodgeschoten na gijzeling

Een jongere die vastzat in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda is woensdag doodgeschoten in België. De jonge gedetineerde was aan het werk buiten de instelling en heeft toen twee mensen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gegijzeld, zo bevestigt een woordvoerder van de DJI berichtgeving door het AD hierover.

De jonge gedetineerde had een vuurwapen. Hij dwong de twee personeelsleden van de DJI in een auto te stappen en reed daarmee naar België. Volgens de DJI zijn tijdens zijn aanhouding door de politie in België schoten gelost en is de jongere overleden.

De wagen werd nabij Sint-Lenaarts, een kwartiertje van de Brabantse grens, door de Belgische politie tot stoppen gedwongen, meldt het Antwerpse parket. De medewerkers van de DJI zijn in veiligheid en fysiek ongedeerd, aldus de dienst, die spreekt van een “vreselijke ervaring voor de personeelsleden”. Onderzocht wordt hoe de jongere aan een wapen heeft kunnen komen.

Het parket van Antwerpen bevestigt “de schietpartij in Sint-Lenaarts waarbij iemand is overleden”, aldus een woordvoerder. De Belgische politie was volgens hem door de Nederlandse autoriteiten ingeseind en zette een wegversperring op in het dorp, een deelgemeente van Brecht. Details over de identiteit van de overledene of de schietpartij zelf kon hij niet geven. Getuigenverklaringen over een heftige achtervolging tot de wegversperring en schietpartij waarbij veel schoten zouden zijn gevallen, kon het parket niet bevestigen.