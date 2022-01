Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen blijft dalen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is donderdag opnieuw afgenomen. In totaal liggen er nog 1360 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 72 minder dan woensdag en het laagste aantal in meer dan 2 maanden, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nog 358 coronapatiënten, 17 minder dan een dag eerder. Het aantal mensen met corona op ic’s daalt al weken, bijna onafgebroken. Precies een maand geleden lagen er nog 630 coronapatiënten op deze afdelingen.

Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten afgelopen etmaal af met 55 tot 1002. Dat is minder dan de helft ten opzichte van de 2118 die er één maand geleden lagen.

In de afgelopen 24 uur werden er 12 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de ic’s. Op de verpleegafdelingen werden 100 nieuwe patiënten binnengebracht.