OM mag geen foto’s verdachten meer tonen in liquidatieproces

Het Openbaar Ministerie mag geen foto’s meer tonen van verdachten in het omvangrijke liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh, Eris genaamd. Dat heeft de rechtbank donderdag bepaald. Het OM toonde de politiefoto’s vanaf dinsdag tijdens het requisitoir, waarin het bewijs tegen de in totaal negentien verdachten in de zaak uiteen wordt gezet. Justitie illustreerde dat betoog aan de hand van zogeheten visualisaties, waarin de foto’s van de verdachten waren opgenomen.

Tijdens de zitting donderdag, in de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol, tekende een aantal advocaten protest aan tegen het gebruik van het beeldmateriaal. Het voegt volgens hen niets toe aan het verhaal van het OM. Het Eris-onderzoek bestaat uit een aantal deeldossiers, die het OM in het requisitoir stuk voor stuk bespreekt. Het gaat onder meer over vijf huurmoorden, die onder regie van hoofdverdachte Delano R. zouden zijn uitgevoerd.

De officieren lieten tot aan het advocatenprotest de verbale uiteenzetting van een deeldossier telkens voorafgaan door een korte visualisatie: met onder meer foto’s werd kort geschetst om welke feiten zo’n dossier draait, wie de (beoogde) slachtoffers waren en welke verdachten erin figureren. Daarbij werden door de politie gemaakte portretfoto’s van de verdachten getoond. De beeldpresentaties waren in de zittingszaal te zien op grote en kleine schermen. De (openbare) zitting wordt onder andere door de pers gevolgd in een aparte videozaal. Daar waren de beelden te zien op een groot scherm.

Vooral de beeldpresentatie bij de bespreking van een moord in Amsterdam stuitte op verzet, omdat justitie de verdenkingen tegen de verdachten daarin zou hebben weergegeven als vaststaande feiten. De raadslieden wilden dat de rechtbank het OM zou opdragen de foto’s te blurren dan wel zou verbieden verder nog visualisaties te tonen.

De rechtbank deelde de bezwaren van de advocaten over de beeldpresentatie over de Amsterdamse moord. Omdat de rechtbank bepaalde dat de foto’s van de verdachten niet meer in de presentaties mogen worden getoond, moest het OM donderdag voor de rest van de zitting afzien daarvan. Het is niet duidelijk of justitie voor het vervolg van het requisitoir zal afzien van de visualisaties. Mogelijk worden de presentaties aangepast. Het requisitoir duurt nog meerdere dagen en zal volgens de planning op 21 januari worden besloten met de strafeisen.