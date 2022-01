Alle 180 gedetineerden gevangenis Torentijd in quarantaine

Door een uitbraak van het coronavirus zitten alle 180 gedetineerden in gevangenis Torentijd in Middelburg in quarantaine. Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC). Afgelopen maandag testten twee gevangenen positief. Op het moment hebben negen gedetineerden het coronavirus.

Vrijdag worden de gedetineerden opnieuw getest. Aan de hand van de uitslagen wordt bepaald of de quarantaine opgeheven kan worden.

Volgens een woordvoerder van PI Middelburg is de sfeer in de gevangenis rustig. “Hoe mensen ermee omgaan verschilt per persoon, maar over het algemeen hebben mensen begrip voor de maatregelen.”

Het dagprogramma van de gevangenen is stilgelegd. Er wordt bijvoorbeeld niet gewerkt en bezoek is ook niet welkom. Wel kunnen gevangenen iedere dag luchten en mogen ze douchen en bellen.

Volgens de woordvoerder kan het personeel van Torentijd de situatie “goed managen”. De gevangenis heeft te maken met uitval onder werknemers door het coronavirus, “maar dat leidt nog niet tot problemen in de bezetting”.