Burgemeesters: naleving van coronaregels blijft uitgangspunt

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de geldende coronaregels altijd het uitgangspunt blijven. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om die regels na te leven. Dat betekent dat winkeliers en horecaondernemers hun zaken zaterdag in principe niet mogen openen, als het kabinet dat vrijdag niet toestaat.

Dat hebben de burgemeesters van het beraad donderdagavond met elkaar vastgesteld, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. De laatste dagen heeft een aantal burgemeesters laten weten dat ze opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend zullen toestaan, omdat het om een demonstratie tegen de strenge lockdown gaat. De ondernemers moeten dan wel veilig en verantwoord handelen.

Het Veiligheidsberaad vindt dat iedereen zich aan de regels moet houden. “Al kunnen we de lokale situatie in bijvoorbeeld Aalten of Leeuwarden natuurlijk niet beoordelen”, aldus Bruls. Het beraad raadt aan om ondernemers die hun zaak openen te waarschuwen. Als dat echt niet helpt kan een boete worden uitgedeeld. In het uiterste geval kan een zaak gedwongen gesloten worden. Volgens Bruls onderschrijven het kabinet en het Openbaar Ministerie deze gedragslijn.

Het Veiligheidsberaad onderschrijft wel de hele grote zorgen die er zijn over hoe het gaat in de samenleving. De burgemeesters hebben er bij justitieminister Dilan Yesilgöz op aangedrongen dat het kabinet vrijdag een doorkijkje geeft naar versoepelingen op de korte termijn. “We hopen dat het kabinet uitlegt wat er in de komende vier weken wel kan en wanneer dan, als het vrijdag nog niet kan. Want versoepelingen moeten er echt, echt komen”, aldus Bruls.