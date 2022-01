FNV over gijzeling werknemers DJI: onderste steen moet boven

Vakbond FNV vindt dat de “onderste steen boven moet” na de gijzeling van twee medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) door een 21-jarige gedetineerde. Yntse Koenen, die bij de vakbond gaat over onder meer de DJI, spreekt van een “zwaar intimiderend beroepsincident” en zegt zich zorgen te maken.

Volgens Koenen leven er veel vragen over de ontsnapping, waarbij de man twee personeelsleden met een vuurwapen bedreigde. “Was het personeel dat naar de man werd toegestuurd goed beveiligd en goed geïnformeerd?”, vraagt hij zich af. Ook wil hij weten of het incident te maken heeft met problemen die al langer in gevangenissen spelen. “Wij zien het incident in het kader van het groter geheel”, aldus Koenen.

Volgens hem zijn er al lange tijd problemen met de werkdruk en de veiligheid van het personeel. Dit komt onder meer door personeelstekorten in gevangenissen. Het nieuwe personeel dat binnenkomt is volgens hem soms nog jong en onervaren. “Ik vrees dat je door het tekort onvoldoende op het personeel kan letten en onvoldoende maatwerk kan leveren voor de gedetineerden.”

Hij zegt meerdere vragen te hebben neergelegd bij hoofddirecteur van de DJI José Lazeroms. Volgens hem is het nu zaak de veiligheid binnen de DJI te herstellen. Ook moet er goed gezorgd worden voor de werknemers die betrokken waren bij het incident.

De Nederlander die woensdag ontsnapte, zat vast in de inrichting Den Hey-Acker in Breda. Hij zat daar op basis van een PIJ-maatregel, ook wel bekend als jeugd-tbs. Sinds augustus had hij onbegeleid verlof en werkte hij doordeweeks buiten de inrichting. Toen zijn werkgever aan de jeugdinrichting meldde dat hij die dag drie uur afwezig was geweest, kwamen medewerkers hem ophalen. Toen zij hem terug wilden brengen naar de inrichting, bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Onder dwang hiervan reden ze naar België, waar hij de medewerkers uit de auto liet. Zij belden de Belgische politie, waarna een vuurgevecht met de politie ontstond. De man kwam hierdoor om het leven.