Geen andere politici in quarantaine na besmetting Hoekstra

De coronabesmetting van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) is geen reden voor andere politici waar hij de afgelopen dagen contact mee had om ook in quarantaine te gaan. Hoekstra was maandag bij de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet en dinsdag bij de fractievergadering van het CDA.

Volgens de huidige regels hoeft iemand na contact met een besmet persoon pas in quarantaine als dat langer dan 15 minuten duurde en op minder dan 1,5 meter afstand was. De ministerraad vergadert al sinds vorig jaar in de grotere Rolzaal in plaats van de TrĂȘveszaal, omdat daar wel voldoende afstand kan worden gehouden.

De ministers Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid) en Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) hebben zich wel uit voorzorg laten testen, laten hun woordvoerders weten. Zij zaten maandag direct naast Hoekstra, maar bleken allebei niet besmet.

Ook het CDA ziet geen aanleiding om Tweede Kamerleden uit voorzorg thuis te laten blijven. Hoekstra woonde dinsdag de fractievergadering bij, waar hij de voorzittershamer overdroeg aan Pieter Heerma. Maar hij hield steeds afstand en was minder dan een kwartier binnen, aldus een woordvoerder van de partij. Wel is de fractieleden aangeraden een zelftest te doen.