Helft van volwassenen heeft extra prik gehad

Iets meer dan 7 miljoen volwassenen hebben een boosterprik of aanvullende prik tegen het coronavirus gekregen. Dat komt neer op 49,6 procent van de bevolking, meldt de overheid op het coronadashboard.

De cijfers lopen tot en met woensdag. Het betekent dat er in de eerste drie dagen van deze week bijna 620.000 extra prikken zijn gezet. In een week tijd steeg het aantal prikken met ongeveer 1,6 miljoen.

Dat is iets lager dan het priktempo over de hele vorige kalenderweek. Toen werden in zeven dagen tijd 1,86 miljoen oppepprikken toegediend. Nog nooit waren er in een week zo veel mensen geboosterd. Voor de komende weken hebben iets meer dan 600.000 mensen een boosterafspraak staan. Dat aantal kan veranderen, doordat steeds meer regio’s overstappen op vrije inloop.

De GGD’en hebben nu in totaal bijna 6,3 miljoen boosterprikken gezet. Aanvankelijk waren dit mobiele ouderen en mensen die in bijvoorbeeld verpleeghuizen werken, maar inmiddels zijn alle volwassenen uitgenodigd.

Daarnaast hebben naar schatting 814.000 mensen een oppepprik gekregen in een instelling of ziekenhuis. Bij de instellingen gaat het bijvoorbeeld om verpleeghuisbewoners of mensen met het syndroom van Down. Ziekenhuizen vaccineren hun eigen artsen en verpleegkundigen, huisartsen en ambulancepersoneel.

Ook hebben bijna 132.000 mensen een aanvullende vaccinatie gekregen. Deze mensen hebben een ernstige afweerstoornis waardoor ze na de eerste twee prikken misschien niet genoeg bescherming tegen het coronavirus hebben opgebouwd.

De overheid wil dat elke volwassene die ervoor in aanmerking komt voor eind januari de kans heeft gehad om een boosterprik te krijgen.