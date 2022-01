Indonesische cryptohandel groeit sterk door corona en influencers

Niet alleen in ons land is de handel in cryptomunten de laatste jaren sterk gegroeid. Ook in Indonesië, dat historisch gezien altijd al nauwe betrekkingen heeft gehad met ons land, is dat het geval. In 2020 bedroeg de waarde van het verhandeld aantal cryptomunten er nog 4,5 miljard dollar en eind 2021 was dit al tot ongeveer 50 miljard dollar gegroeid. De drempels om te handelen in crypto worden er dan ook steeds kleiner, terwijl de coronapandemie en influencers de vurige interesse verder aanwakkeren.

Cryptomunten worden actief gepromoot in Indonesië

In Indonesië lijkt men de cryptohandel te omarmen. Veel apps zijn rechtstreeks verbonden aan populaire betaalplatformen en aan lokale banken. De tegenwind die wij kennen van de Nederlandse bankensector, kennen ze er veel minder. Ook de rol van influencers mag er niet worden onderschat. Het is net omdat influencers er zoveel invloed hebben op de bevolking dat de Indonesische overheid, die onder andere rekent op de coronavaccins die het van Nederland krijgt, hen ook inschakelt om vaccins te promoten. Eerder vorig jaar kregen influencers zelfs voorrang in de wachtrij voor een vaccin.

Het brengt echter ook risico’s met zich mee. Indonesiërs laten zich gemakkelijk verleiden door succesverhalen over monsterwinsten, maar hebben vaak te weinig oog voor de risico’s die dergelijke investeringen met zich meebrengen. Het ontbreekt velen aan kennis en dat is allesbehalve een goede zaak voor wie investeert.

Vertrouwen in de reguliere economie is beperkt

Daarbovenop komt dat dezelfde coronapandemie de Indonesische economie doet sputteren. Lange tijd werd het land aangeprezen als een sterk opkomende economie waar investeerders gretig hun weg naar vonden, maar de coronapandemie heeft er diepe wonden geslagen. De armoede is er enorm snel gestegen, net als de polarisering binnen de maatschappij. Een groot deel van de bevolking leeft er onder de armoedegrens en het vertrouwen in de economie is er niet bepaald hoog. Hierdoor is crypto voor de bevolking veel interessanter.

Vooral jonge investeerders met weinig kennis over cryptomunten

De gemiddelde Indonesische crypto-investeerder is jonger dan 35 jaar en behoort tot de lagere klasse of de middenklasse. Het is een generatie die met economische problemen krijgt af te rekenen, die volop droomt van meer, die niet meteen veel kennis over cryptomunten heeft en die zich gemakkelijk laat beïnvloeden door influencers en succesverhalen. Maar het is ook een generatie die meer risico’s durft te nemen en dan zijn cryptomunten natuurlijk nooit veraf.

Hoewel cryptomunten er officieel verboden zijn voor banken en financiële instellingen is het niet zo dat de beleidsmakers de handel in cryptomunten sterk tegengaan, integendeel. De regering heeft plannen om nog dit jaar een eigen cryptomarkt op te zetten en wil inzetten op een betere financiële regelgeving, om zo de toenemende mogelijkheden te benutten en de risico’s te beperken. Desondanks zijn cryptomunten er niet uitgegroeid tot een echt betaalmiddel. Het wordt er nog vooral gezien als een investering. En ook dat is niet onlogisch. De gemiddelde cryptobelegger is er crypto-ongeletterd en heeft eigenlijk niet meteen een idee van het ingewikkelde systeem en de mogelijkheden die achter cryptomunten verscholen gaan.