Winkeliers positief over uitgelekte versoepelingen voor sector

Winkeliersverenigingen INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zijn positief over de uitgelekte versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet vrijdag mogelijk bekend zal maken. Eerder op de dag bevestigden bronnen dat men vanaf zaterdag op afspraak mag winkelen. Er zullen dan wel aanvullende voorwaarden gelden, zoals een maximaal aantal klanten per vierkante meter. De voorwaarden worden vrijdag bekendgemaakt tijdens de coronapersconferentie.

“Er lijken zaken mogelijk te worden die niet mogelijk waren”, zegt een woordvoerder van INretail over de uitgelekte versoepelingen. “Het is in ieder geval hoopvol dat in Den Haag lijkt te zijn geland dat mensen terug willen naar een normaler leven.”

INretail en RND vinden dat winkels veilig open kunnen. Volgens voorzitter Eus Peters van RND is het aantal coronabesmettingen dat in winkels is opgelopen altijd laag geweest en blijft het ziekteverzuim in de sector laag. INretail snapt dat wordt gedacht aan een maximaal aantal klanten per vierkante meter. De winkeliersvereniging zet zelf in op een klant per vijf vierkante meter. “Daar kan iedereen mee uit de voeten”, aldus de zegsman. “We moeten naar een systeem waarmee we naargelang de situatie kunnen schuiven en meer open of dicht gaan. We willen niet meer van crisis naar crisis hobbelen.”

“We hebben het eerder gedaan, dus we kunnen het”, zegt RND-voorzitter Peters over het winkelen op afspraak. Hij vindt het belangrijk dat winkeliers zo de relatie met hun klanten beter kunnen onderhouden. Toch is het plezier van shoppen volgens hem juist dat mensen door een winkelstraat kunnen lopen en ergens naar binnen kunnen waar ze nog nooit zijn geweest. “Hopelijk is dit een eerste stap op weg naar snelle opening. We willen van beperkt open, naar open met beperkingen”, aldus Peters, die hoopt dat er deze maand nog een weegmoment volgt wat betreft de maatregelen.

De winkelbranche startte woensdag nog een landelijke campagne om de winkels weer open te krijgen. Niet-essentiƫle winkels, circa 56.000, zijn vanwege de coronapandemie momenteel gesloten. Dat is volgens de winkeliers onnodig omdat volgens hen veilig kan worden geshopt met inachtneming van maatregelen als het dragen van mondkapjes en het houden van afstand.