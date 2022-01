Kabinet versoepelt coronaregels voor onderwijs, winkels en sport

Het kabinet gaat de coronaregels voor het hoger onderwijs, detailhandel, contactberoepen en sport versoepelen per aanstaande zaterdag. Bronnen bevestigen na berichtgeving van onder meer De Telegraaf en RTL Nieuws dat men op afspraak mag winkelen, weer naar de sportschool kan en dat het hoger onderwijs opengaat.

Ook lijkt het kabinet voornemens om buitensporten voor volwassenen weer mogelijk te maken. Volgens RTL Nieuws zou dat weer vanaf 20.00 uur kunnen.

Wel gelden er voorwaarden in de sectoren waar wordt versoepeld, zoals een maximaal aantal klanten per vierkante meter in winkels. De horeca- en cultuursectoren blijven waarschijnlijk dicht.

Het kabinet overlegde donderdag op het Catshuis met onder anderen RIVM-baas Jaap van Dissel over de stand van de coronacrisis. Vrijdag neemt de ministersploeg tijdens de ministerraad het definitieve besluit over de versoepelingen. Om 19.00 uur lichten premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) de besluiten toe tijdens een persconferentie. Het is Kuipers’ eerste persconferentie als minister van Volksgezondheid.

De huidige lockdown is tot en met vrijdag van kracht. De afgelopen dagen ontstond er steeds meer weerstand tegen de regels. Onder meer winkeliers dreigden hun zaak ondanks de maatregelen te openen. Minister Dilan Yeşilgöz leek weinig te voelen voor strengere handhaving. “Naleving is meer wat u en ik ervan maken dan dat de politie er rond moet gaan lopen”, zei ze woensdag.