Koning Willem-Alexander opent binnenkort Zeesluis IJmuiden

Koning Willem-Alexander opent woensdag 26 januari Zeesluis IJmuiden, waarmee deze officieel in gebruik wordt genomen. Dit is de grootste zeesluis ter wereld en vervangt de Noordersluis uit 1929, die te klein is geworden.

Na het openen van de zeesluis spreekt de koning met betrokkenen, zoals degenen die de sluis hebben gebouwd, omwonenden en de havenbedrijven. Gedurende de opening wordt rekening gehouden met de dan geldende coronamaatregelen, meldt de RVD.

Zeesluis IJmuiden moet ruimte bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De bouw van de zeesluis, die een halve kilometer lang is, startte halverwege 2016 en werd afgelopen augustus afgerond. Sindsdien is de nieuwe sluis uitvoerig getest en is er geoefend met hulpdiensten.

Eerder plaatsten Rijkswaterstaat en de gemeente Velsen de oproep om mee te denken over de naam van de sluis. Uiteindelijk is uit de ruim 5000 reacties een selectie gemaakt, waarna de burgemeesters en wethouders kozen voor de naam Zeesluis IJmuiden. Veel mensen hoopten op de naam Irma Sluis, de door de coronapersconferenties bekend geworden doventolk. Een sluis kan echter alleen naar iemand vernoemd worden als die persoon minstens tien jaar geleden is overleden, tenzij het om een lid van het koningshuis gaat.