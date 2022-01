Milieuorganisatie eist sluiting Tata Steel wegens vervuiling

Mobilisation for the Environment (MOB) begint een juridische strijd om Tata Steel in IJmuiden gesloten te krijgen. Als eerste zet heeft MOB het provinciebestuur van Noord-Holland verzocht om intrekking van de natuurvergunning van het grote staalbedrijf. “Tata Steel is de grootste vervuiler van Nederland. Het bedrijf heeft de grootste CO2-emissie van alle Nederlandse bedrijven”, schrijft MOB met verwijzing naar landelijke cijfers over de uitstoot van broeikasgassen.

Naast de CO2-uitstoot wijst de organisatie op de hoge uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen door Tata. “De rook vanuit IJmuiden waait uit over heel Nederland en tast alle Natura 2000-gebieden aan.” Alleen al in de nabijgelegen duinen van Noord-Holland gaat het volgens voorzitter Johan Vollenbroek om “astronomische hoeveelheden” ammoniak en stikstofoxiden. Tata Steel “draagt bij aan het verval van vrijwel alle Nederlandse natuur”, stelt MOB.

Vollenbroek heeft weinig vertrouwen in verduurzamingsplannen van Tata. “Het lijkt erop dat het bedrijf niet in staat is om zijn stikstofuitstoot drastisch terug te brengen en tijdig te vergroenen.” Daarom heeft de voorzitter van MOB het in zijn bericht over “euthanasie” op het bedrijf.

In een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland stelt MOB dat de huidige natuurvergunning van het staalbedrijf ten onrechte is verleend, omdat een “passende beoordeling” van de effecten op beschermde natuurgebieden ontbreekt.

“Het intrekken van vergunningen van piekbelasters zoals Tata Steel is de geĆ«igende weg om de depositie van stikstof op korte termijn drastisch te verminderen”, schrijft MOB. De organisatie voegt er de theoretische optie aan toe dat de provincie ook zou kunnen besluiten om andere vergunningen in te trekken om hetzelfde resultaat te bereiken.