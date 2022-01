Nederlanders zijn weer reislustig en geven meer geld uit aan vakanties

Nederlanders gaan graag met vakantie, maar de coronamaatregelen hebben behoorlijk roet in het eten gegooid de afgelopen jaren. In 2020 daalde het aantal vakanties van Nederlanders in het buitenland tot 11,7 miljoen, 11,2 miljoen minder dan in 2019, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Inmiddels wordt er sinds deze maand weer flink geboekt en zoeken we maar wat graag de zon op.

Visum

Het aantal geboekte reizen is in de eerste week van januari 2022 verdrievoudigd ten opzichte van de hele maand januari in 2021, zo blijkt uit de Zoover Vakantiemonitor, waarin het zoek- en boekgedrag van miljoenen bezoekers is geanalyseerd. Het vertrouwen in het boeken van vakanties is toegenomen, mede door de boosterprikken en de geldteruggarantie van reisorganisaties. We boeken niet alleen binnen Europa, maar ook intercontinentaal naar landen waar een visum voor nodig is.

Spanje of Egypte, als de zon maar schijnt

Spanje is nog steeds het populairste vakantieland, gevolgd door landen als Turkije, Egypte en Griekenland, waar de kans op zon groot is. In 2022 viert Egypte niet alleen een eeuw onafhankelijkheid, maar is het ook honderd jaar geleden dat Howard Carter de graftombe van Toetanchamon ontdekte. Daarbij is de kans groot dat het Grand Egyptian Museum in Caïro waarschijnlijk in november open zal gaan. Genoeg reden dus, om daar een bezoek aan te brengen. Ook voor dit land is het simpel om online een visum aan te vragen.

Meer geld uitgeven

Nederlanders kijken niet langer alleen naar een vakantie in eigen land, maar durven dus weer over de grenzen te kijken. Hierdoor is Frankrijk ook weer in trek als land waar je gemakkelijk met de auto naartoe kunt. Nederlanders zijn niet alleen meer aan het boeken, maar het afgelopen jaar werd er ook meer geld uitgegeven. De verwachting is dat deze trend dit jaar aanhoudt. Doordat we meer uitgeven, worden er ook meer reizen naar landen geboekt waarvoor er net wat langer gevlogen moet worden, zoals Amerika. Op het moment zijn er strenge regels rondom reizen naar Amerika, maar Nederlanders gaan ervan uit dat dit rond de mei- en zomervakantie anders zal zijn.

Reizen naar de VS

Reizen naar de Verenigde Staten zijn enorm belangrijk voor zowel luchtvaartmaatschappij KLM als Schiphol als de Nederlandse reisbranche. Per jaar bezoeken rond de 720.000 Nederlandse toeristen de VS en ontvangen we ruim 1,6 miljoen toeristen uit het land. Nederlanders die naar Amerika willen, hebben een visum nodig. Het e-visum voor Amerika heet ESTA, de verplichte reistoestemming om zonder visum naar Amerika te mogen reizen.

Het blijft onzeker

Niemand weet wat ons nog te wachten staat en dus ook niet wanneer we weer onbezorgd met vakantie kunnen. Daarom blijft het boeken van een vakantie lastig, want hoe zit het straks met de coronamaatregelen? Er zijn een aantal zaken waar je vooralsnog rekening mee moeten houden als je nu een vakantie boekt voor straks. Het kan namelijk zijn dat je vlak voor vertrek positief test op corona of dat er verplichte vaccinatie of boosters nodig zijn om een land binnen te komen. Ook is het mogelijk dat je in quarantaine moet. Het kan ook zijn dat je in het vakantieland zelf positief test, waardoor je het land niet uitkomt. Het is in ieder geval belangrijk om een goede reisverzekering te hebben. En verder is het vooral van belang om rustig in en uit te ademen.