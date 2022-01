NOC*NSF zet samenwerking Radio 538 na meer dan 20 jaar stop

NOC*NSF zet de samenwerking met Radio 538 na ruim twintig jaar stop. De sportorganisatie is een nieuwe, meerjarige samenwerking aangegaan met Qmusic. Dat betekent dat de zender ook verslag zal doen van de prestaties van TeamNL op de Olympische Spelen.

Qmusic gaat gedurende het jaar ook content maken met de sporters van TeamNL. Verdere plannen worden later bekendgemaakt, meldt de zender. “Qmusic is een prachtig, vernieuwend radiostation dat al geruime tijd een grote vaste, maar nog steeds groeiende, groep luisteraars aan zich weet te binden”, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF. “Voor ons een belangrijk platform om TeamNL onder de aandacht te brengen bij de fans.”

“We kijken ernaar uit om de olympische fakkel over te nemen als dé radiopartner van NOC*NSF”, zegt Robert Bernink, algemeen directeur van Qmusic. “Het DNA van Qmusic en NOC*NSF sluiten naadloos op elkaar aan. We hebben als gezamenlijk uitgangspunt om mensen te verbinden en te inspireren en dat gaan we de komende jaren doen, zowel bij de Olympische Spelen, als met sport in het algemeen.”