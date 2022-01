OM verdenkt verdachte moord Esmee van eerdere ontucht met meisje

De ontucht van de 32-jarige verdachte die vastzit voor de dood van de 14-jarige Esmee uit Hazerswoude-Rijndijk vond volgens het Openbaar Ministerie plaats in het jaar voor haar dood. De verdachte uit Leiden en het slachtoffer kenden elkaar ongeveer een jaar. Het OM zegt uit te zoeken of er mogelijk sprake was van een relatie tussen de twee.

Het voorarrest van de man is donderdag met negentig dagen verlengd. De eerste pro-formazitting in de zaak is over ongeveer drie maanden, meldt het OM. De man wordt verdacht van moord of doodslag en van ontucht.

De politie zegt dat het nog niet bekend is wat er gebeurde tussen de verdwijning van Esmee op 30 december om 16.00 uur en het moment dat ze gevonden werd aan de Melchior Treublaan in Leiden in de ochtend van 31 december.

Het OM roept mensen op om geen dreigberichten te sturen naar een persoon die wordt genoemd als verdachte in de zaak of naar mensen uit diens omgeving. “Het Openbaar Ministerie merkt op dat met name in deze reacties soms de grens van het betamelijke of zelfs het strafrechtelijke wordt opgezocht.” Het OM stelt dat een rechter oordeelt of een verdachte wel of niet schuldig is.