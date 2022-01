Ondernemersorganisaties: begrip voor ondernemers die opengaan

Ondernemersorganisaties als MKB-Nederland en VNO-NCW hebben begrip voor ondernemers die aangeven dit weekend de deuren te openen als de huidige lockdown afloopt, los van de beslissing van het kabinet daarover op vrijdag. De steun die verschillende burgemeesters en gedeputeerden uitspraken noemen ze “hartverwarmend en sympathiek”. Winkelbranchevereniging INretail noemt het niet meer dan “logisch” dat er een levendige discussie is ontstaan.

In verscheidene regio’s in het land willen winkels en horeca zaterdag de deuren weer openen. Een aantal burgemeesters en gedeputeerden van de provincie heeft aangegeven daar niet voor te gaan liggen qua handhaving, zo werd de afgelopen dagen bekend. VNO-NCW en MKB-Nederland benadrukken dat de lockdown voor ondernemers niet te doen is. “De reserves zijn op. Mensen houden het niet vol en we lopen enorm uit de pas met omringende landen”, aldus de organisaties in een verklaring.

Ook INretail wijst erop dat de regels in Nederland ten onrechte veel strenger zijn dan in andere landen. Volgens de winkelbrancheorganisatie moet Nederland het voorbeeld van Spanje volgen, waar de regering corona niet als pandemie maar als endemie bestempelt, wat aangeeft dat het virus net als het griepvirus altijd op de achtergrond sluimert.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben er begrip voor dat ondernemers geen andere keuze zien dan opengaan. “Tegelijkertijd moet er vrijdag een echte oplossing komen van het kabinet. Alleen dan ontstaat echte duidelijkheid voor ondernemers en geen ’twilight zone’ die leidt tot verwarring en onduidelijkheid.”

INretail stimuleert ondernemers niet om tegen de regels in te gaan. “Maar wij hebben niet in de hand wat lokaal gebeurt”, aldus een woordvoerder. INretail roept bedrijven verder op voorbereid te zijn op alle mogelijk scenario’s na vrijdag als de huidige lockdown afloopt.