Onderzoek rol Belgische politie na dood ontsnapte Nederlander

De toezichthouder van de Belgische politiediensten, het zogeheten Comité P, is opgedragen de agenten te verhoren die betrokken waren bij een schietpartij woensdag waarbij een uit de jeugdgevangenis in Breda ontsnapte Nederlander omkwam. De 21-jarige man raakte bij de schietpartij in Brecht nabij de Nederlandse grens gewond en overleed ondanks reanimatiepogingen ter plaatse aan zijn verwondingen, meldt het parket van Antwerpen.

De man zat vast in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda. De gedetineerde was aan het werk buiten de instelling en heeft toen twee mensen van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gegijzeld.

“Onder bedreiging van een wapen werd naar België gereden”, schrijft het parket van Antwerpen in een persverklaring. “De 21-jarige man liet de twee gijzelaars ter hoogte van Hoogstraten uit de wagen.” De auto werd kort daarop door de Belgische politie tot stoppen gedwongen. “Tussen de kruispunten van de Heihoefke en Kraaienhorst in Sint-Lenaarts (Brecht) is de twintiger gestopt, waarna een schietincident heeft plaatsgevonden. Daarbij werd door beide partijen geschoten”, aldus het parket.

De aanwezige politiemensen zijn meteen met de reanimatie gestart, die werd overgenomen door de medische hulpdiensten, aldus het parket. Er raakten verder geen andere mensen gewond. “Het stressteam van de federale politie werd ingeschakeld om de betrokken inspecteurs psychisch bij te staan.”

Er zal een autopsie op het lichaam van het slachtoffer worden uitgevoerd. Er loopt een gerechtelijk onderzoek naar de gijzeling en de schietpartij.