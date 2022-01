Onderzoekers zien geen verband hersentumoren en telefoongebruik

Er lijkt geen verband te zijn tussen het gebruik van mobiele telefoons en het ontstaan van hersentumoren bij jongeren, concluderen onderzoekers na een studie in veertien landen. Ook twee Nederlandse wetenschappers deden aan het onderzoek mee.

Voor de studie werden 899 jongeren tussen de 10 en 24 jaar die onder behandeling waren voor een hersentumor gevraagd naar hun gebruik van smartphones en andere mobiele apparaten, zoals tablets. De controlegroep bestond uit 1910 jongeren uit dezelfde leeftijdsgroep die voor een blindedarmontsteking in een ziekenhuis kwamen.

Van die aandoening is namelijk zeker dat mobiele telefonie er niets mee te maken heeft, legt milieu-epidemioloog Roel Vermeulen uit. Hij is een van de twee hoofdonderzoekers van de studie, die deze week online verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Environment International.

De onderzoekers vroegen de jongeren in uitgebreide interviews naar hun belgedrag en wanneer ze begonnen met het gebruik van mobiele telefonie. Daarnaast bekeken ze bijvoorbeeld ook het type telefoon dat een jongere gebruikt en de onderzoekers berekenden de hoeveelheid straling die de jongere in de hersenen krijgen op basis van het gebruik.

Uit de studie kwam naar voren dat de jongeren met hersentumor niet meer of intensiever gebruik maakten van hun mobiele telefoon dan de jongeren uit de controlegroep. Volgens Vermeulen is er wel eerder onderzoek gedaan naar het verband tussen mobiel telefoongebruik en hersentumoren bij volwassenen en in een kleine studie ook naar jongeren. Dit is echter de eerste grootschalige studie naar jongeren. Zij maken veel meer en vanaf een jongere leeftijd gebruik van mobiele telefoons dan de volwassenen die werden onderzocht.

De resultaten zijn volgens Vermeulen goed nieuws, vooral vanwege de zorgen die er bij sommige mensen bestaan over het gevaar van straling uit smartphones. “Het is belangrijk dat de wetenschap antwoord geeft als er zulke zorgen leven.”