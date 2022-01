Politievakbond: korte werkonderbreking voor coronapersconferentie

De politie is van plan vrijdagavond, voorafgaand aan de nieuwe coronapersconferentie, in Den Haag het werk korte tijd neer te leggen. “De politiebonden roepen de dienstdoende collega’s op om voorafgaand aan hun inzetbriefing van de komende coronapersconferentie bijeen te komen voor een vakbondsbijeenkomst”, laten de bonden donderdag weten.

Tijdens deze bijeenkomst van maximaal een uur worden de agenten bijgepraat over het gesprek met de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid Dilan Yeşilgöz, waarin de bonden “harde toezegging op een aantal thema’s” hebben geëist. Voor 6 februari moet daar een reactie op komen van het kabinet. “Op basis van deze reactie worden verdere besluiten genomen over de voortgang van het actietraject.”

De politie voert momenteel actie uit protest tegen de “veel te hoge werk- en roosterdruk waaraan politiemedewerkers nu al jaren blootgesteld worden”, aldus de bonden. Eerder is het werk al neergelegd bij de Vreemdelingenpolitie in Ter Apel. Begin dit jaar werd het werk enkele uren neergelegd voorafgaand aan een demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. De ME ging daarna tijdens het protest wel aan het werk, de coronademonstratie liep flink uit de hand en veel mensen werden aangehouden.

De huidige lockdown vanwege de coronamaatregelen loopt tot en met vrijdag. Op die dag is er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe persconferentie, hoewel dat nog niet officieel bevestigd is. Tijdens de afgelopen persconferenties, die worden gehouden in het ministerie van Justitie en Veiligheid op de Turfmarkt in Den Haag, is het vaak rumoerig. Tegenstanders van het beleid maken op luide wijze hun ongenoegen kenbaar, de politie heeft al geregeld flink moeten ingrijpen.

De werkonderbreking van vrijdag maakt deel uit van de estafetteactie Wake-up call 2022. Daarmee willen de politiebonden aandacht vragen voor de capaciteitsproblemen bij de politie. Volgens de bonden had “verstandig politiek beleid” de huidige hoge werkdruk en “chronische onderbezetting” kunnen voorkomen.

Tijdens het coronaprotest in Amsterdam op 2 januari werd de politie bijgestaan door de Koninklijke Marechaussee. De bonden hebben de marechaussee gevraagd vanaf nu “geen politiewerk over te nemen tijdens de werkonderbrekingsacties in aanloop naar een betere politie-cao”. Volgens hen ontstaat op die manier de indruk dat de marechaussee ingezet wordt ter vervanging van actievoerende politiemensen. “Dit doet afbreuk aan de kracht van onze acties.”