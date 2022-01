Theaters willen opheldering over verdeling versoepelingen

De theaterwereld had al rekening gehouden met de waarschijnlijke verlenging van de coronamaatregelen voor de cultuursector. “Dit is geen verrassing voor ons”, laat een woordvoerder van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) desgevraagd weten. Wel wil de vereniging opheldering van het kabinet over waarom sportscholen en winkels wel open mogen en de cultuursector niet.

“Juist in deze tijd heeft men meer behoefte dan ooit om er weer op uit te kunnen”, aldus de woordvoerder. “Theaters en andere culturele instellingen kunnen die ontspanning voor de geest bieden en zijn daarom net zo essentieel als bijvoorbeeld de sportschool.”

De vereniging vraagt het kabinet daarnaast nogmaals om te stoppen met “het jojo-beleid” en met “een langetermijnstrategie” te komen. Woensdag kaartte de VSCD al aan dat het “horendol” wordt van de gebrekkige planning en communicatie van het kabinet.

“We snappen dat het kabinet bij het nemen van besluiten vooral kijkt naar de epidemiologische criteria. Maar denk alsjeblieft ook aan de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid voor de verschillende sectoren”, zei waarnemend directeur Siebe Weide.