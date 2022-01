Vrijwel heel Europa op hoogste waarschuwingsniveau corona

Het aantal coronabesmettingen neemt in Europa zo snel toe, dat vrijwel het hele continent nu op het hoogste waarschuwingsniveau staat. Nederland en 26 andere landen kleuren volledig donkerrood.

De coronakaart wordt elke week vastgesteld door de Europese gezondheidsdienst ECDC. Op de kaart van donderdag zijn alleen Roemenië, grote delen van Polen en het oosten van Hongarije niet donkerrood. Zij staan een stapje lager, op rood.

Voor Nederland is het de negende week op rij dat alle twaalf provincies op het hoogste niveau staan.

Binnen Nederland is Noord-Holland de grootste brandhaard, net als in de vorige lijst. In de provincie zijn in de afgelopen twee kalenderweken 59.228 inwoners positief getest. Dat komt neer op 2057 nieuwe gevallen op elke 100.000 mensen, een toename van bijna 63 procent ten opzichte van een week geleden. Binnen Europa staat Noord-Holland op plek 87.

In Amsterdam zelf steeg het aantal gevallen met bijna 87 procent. Op elke 38 inwoners van de hoofdstad is er één besmet.

Achter Noord-Holland staat de provincie Utrecht. Daar zijn in de afgelopen twee weken 1771 op elke 100.000 inwoners positief getest. Daarna volgen Zuid-Holland (1693), Flevoland (1603), Noord-Brabant (1557), Overijssel (1439), Groningen (1425), Zeeland (1373), Gelderland (1319), Friesland (1308), Drenthe (1266) en tot slot Limburg (1179). In december was Limburg een van de grootste brandhaarden van heel Europa.

De Spaanse regio Navarra heeft naar verhouding de meeste gevallen. Daar zijn in de afgelopen twee kalenderweken 48.600 inwoners positief getest. Omgerekend zijn dat 7403 gevallen op elke 100.000 mensen. Ook in de regio Parijs en Spaans Baskenland zijn veel coronagevallen, net als op Cyprus en het Portugese Madeira. De snelste stijger is Noordoost-Bulgarije, waar het aantal bevestigde besmettingen in een week tijd met meer dan 500 procent toenam.

In totaal staan nu 186 van de 211 regio’s op het hoogste alarmniveau. Vorige week gold dit voor 156 gebieden, een week eerder 147.

Bij het maken van de kaart kijkt het ECDC naar het aantal en het percentage positieve tests in de twee vorige kalenderweken. Voor het nieuwe overzicht is dat de periode van 27 december tot en met 9 januari. De kaart van het ECDC heeft vier kleuren. Van laag naar hoog zijn dat groen, oranje, rood en donkerrood.