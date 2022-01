Burgemeester Valkenburg: nooit zo’n vrolijke demonstratie gezien

Voor burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg kan deze vrijdag niet meer stuk. “Ik heb de afgelopen twee jaar nog nooit zo’n vrolijke demonstratie gezien”, zei hij vrijdagmiddag tijdens een rondgang langs de uitpuilende terrasjes in het zonovergoten Valkenburgse uitgaanscentrum. “Ik zie allemaal blije mensen. De demonstratie verloopt uitermate vreedzaam, en talloze sympathisanten betuigen hun steun.”

Met de demonstratie doelt hij op de opening van winkels en horecagelegenheden. De sympathisanten zijn volgens Prevoo de vele duizenden mensen die inkopen doen in de winkels en een terrasje pikken bij de vele kroegen en restaurants. “Ondernemers hier hebben veel te lijden gehad, niet alleen door corona, maar ook door de watersnoodramp”, ging hij verder. “De nood is heel erg hoog. Ondernemers brengen met dit protest onder de aandacht dat er brood op de plank moet.”

Hij vindt het fantastisch dat de ondernemers vrijdag hebben gekozen om te demonstreren door hun zaken te openen. “Want vandaag neemt het kabinet een besluit. Morgen ben je te laat.” Hij hoopt dat het protest invloed heeft op het kabinetsbesluit.

Demonstreren is volgens Prevoo een grondrecht waaraan niet getornd mag worden. Hij staat dit protest dus voor één dag toe. “Zaterdag blijven de zaken dicht in Valkenburg, ook al gaan elders in het land dan juist veel zaken open”, zei hij tijdens zijn rondwandeling.

“De zorg heeft uitvoerig een standpunt ingenomen over de ziekenhuizen, de politie maakt vrijdag kenbaar dat ze op hun tandvlees lopen en het midden- en kleinbedrijf doet dat vrijdag hier in Valkenburg. Het is echt niet zo dat de middenstand hier vrijdag de ‘klapper’ van het jaar maakt, dit is een signaal aan Den Haag.”

Zelf gaat de burgemeester vrijdag niet op een terrasje zitten. “Ik ben burgemeester. Ik houd toezicht.”