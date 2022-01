Cultuursector blijft hameren bij kabinet op meer perspectief

De taskforce culturele en creatieve sector, een samenwerking van ruim honderd branche-, beroeps- en belangenorganisaties, herhaalt de oproep aan het kabinet voor meer perspectief. Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) maakten vrijdagavond tijdens een persconferentie bekend dat theaters, bioscopen, musea en popzalen gesloten blijven.

“Dit is natuurlijk weer ontzettend balen”, zegt Jeroen Bartelse namens de taskforce. “Het moet natuurlijk geen wedstrijd tussen sectoren worden en het is fijn dat de kids weer naar school kunnen en dat de winkels open zijn, maar ook wij snakken ernaar weer open te kunnen. We hadden hoop voor de musea toen we hoorden dat winkels toch open mochten, maar helaas.”

Bartelse begrijpt dat “gezondheid eerst” komt, maar vindt dat er na twee jaar een plan moet komen voor de langere termijn. “Een marsroute van bij welk risiconiveau welke maatregelen horen. We hebben zoveel ervaring opgedaan met onder meer de Fieldlabs en coronatestbewijzen.”

Ook de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) wil van het kabinet graag “een langetermijnstrategie”, zo liet een woordvoerder donderdag weten nadat al was uitgelekt dat binnen de cultuursector niet wordt versoepeld.