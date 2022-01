Economieminister: coronaversoepelingen zijn ‘redelijk pakket’

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken denkt dat haar ambtsgenoten vrijdagavond in de coronapersconferentie “een redelijk pakket presenteren, of althans iets dat redelijk overkomt”. De VVD-bewindsvrouw zegt zich hard te hebben gemaakt voor ondernemers, maar het kabinet heeft “alle belangen afgewogen”, benadrukt zij.

“Het duurt allemaal vreselijk lang en iedereen wil aan de slag en zijn brood verdienen”, aldus de bewindsvrouw. Maar versoepelingen moeten “veilig en verantwoord” kunnen, voegt ze daaraan toe. Het kabinet voerde vandaag overleg over de versoepelingen die aanstaande zijn. Het kabinet zal winkeliers en sportclubs meer ruimte bieden, en het hoger onderwijs gaat weer open, lekte al uit.

Over sommige sectoren bestaat nog onzekerheid, bijvoorbeeld de culturele sector. Restaurant- en kroegbazen moeten ook nog even wachten, maar mogen mogelijk over anderhalve week onder voorwaarden open. Voorman Jacco Vonhof van MKB-Nederland zei vrijdag op NPO Radio 1 al dat Adriaansens hem had toegezegd versoepelingen voor deze sectoren te bespreken. “Soms is de wens de vader van de gedachte”, grapt Adriaansens daarover. “Ik heb zeker gezegd dat ik me zou inzetten voor alle sectoren. Dat heb ik gedaan, maar ik heb niet vooruitgelopen op enige beslissing.”