Een op zes scholen moest deze week zeker één klas wegsturen

In de eerste week na de kerstvakantie heeft op 17 procent van de scholen één of meerdere klassen thuisgezeten, in vrijwel alle gevallen doordat een leraar afwezig was. Dat laat de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) weten op basis van een peiling onder bijna duizend schooldirecteuren.

Toch is het ondanks de oprukkende omikronvariant van het coronavirus volgens de AVS deze week nog goed verlopen op scholen. In totaal was gemiddeld 92 procent van de leerlingen op school en 91 procent van de leraren. Geen enkele directeur heeft de school deze week helemaal hoeven sluiten.

Deze cijfers gaan over de start van het onderwijs na de kerstvakantie en zeggen nog niets over de besmettingen die op scholen plaatsvinden, aldus de AVS. Om het onderwijs de komende tijd open te kunnen houden is het noodzakelijk om coronagevallen onder leraren te voorkomen, stelt de vereniging.

Precies daarover maken schoolleiders zich volgens de peiling dan ook de meeste zorgen. De helft van de scholen kan momenteel geen vervanging regelen als er personeel uitvalt. “De verwachting is dat er de komende tijd steeds vaker klassen naar huis moeten worden gestuurd, want er is nauwelijks personeel te vinden”, aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos. “We roepen het nieuwe kabinet op om het schrijnende personeelstekort en het ventilatievraagstuk snel op te pakken.”