Geen quarantaine nodig na booster of herstel van corona

Mensen die een booster hebben gehad of dit jaar zijn hersteld van corona hoeven niet meer in quarantaine na contact met iemand die besmet is met het virus, mits ze geen klachten hebben. Dat melden bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. De maatregel gaat per 21 januari in.

Mensen met een cruciaal beroep die geen booster hebben gehad, hoeven ook niet in quarantaine. Zij moeten zich wel regelmatig laten testen om naar hun werk te mogen. Bij contact met een coronapatiƫnt moeten ze dagelijks een zelftest afnemen en op dag vijf een PCR-test, is nu het plan. Als ze toch klachten ontwikkelen, moeten ze alsnog in quarantaine.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) zei woensdag al het Outbreak Management Team gevraagd te hebben of de quarantaineregels aangepast konden worden. Vanwege de besmettelijkere omikronvariant dreigen zoveel mensen niet naar hun werk te kunnen vanwege een quarantaine dat hele sectoren kunnen vastlopen.

De versoepelingen worden vrijdagavond verder toegelicht op een persconferentie door premier Mark Rutte en Kuipers.