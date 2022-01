Geen regeringsdelegatie naar Olympische Winterspelen in Beijing

Nederland stuurt geen officiƫle delegatie naar de Olympische Winterspelen in Beijing die volgende maand beginnen. Dat laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan het ANP weten.

Het besluit is vrijdag genomen in de ministerraad. Omdat er – net als bij de Zomerspelen in Tokio – geen Nederlandse toeschouwers aanwezig mogen zijn, heeft het kabinet besloten geen delegatie te sturen. De koning liet al eerder weten om die reden niet te gaan.

Verder is er door de maatregelen tegen corona “slechts beperkt ruimte voor een inhoudelijk programma en voor bilaterale contacten met het gastland waarin de grote zorgen van Nederland over de mensenrechtensituatie op een betekenisvolle wijze zouden kunnen worden besproken”, aldus de woordvoerder.