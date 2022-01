Het weer met Piet Paulusma

Vanmorgen eerst kans op mist en dichte mist. Het noorden heeft minder last van de mist. Verder droog weer met zon. In het noorden en oosten meest bewolkt. In het zuiden en midden van ons land blijvend kans op mist. Vanmiddag 6 tot 8 graden. In de mistgebieden een paar graden lager. De wind uit richtingen tussen zuid en west is zwak of matig.

Vanavond en de komende nacht in het hele land uitgebreid mist en dichte mist. Op plaatsen zeer dichte mist. In de gebieden met grondvorst, zoals in het zuiden, kans op gladheid.

Weekend

Zaterdag eerst kans op mist tot dichte mist met vooral in het zuiden gladheid. Overdag veel bewolking maar ook zon. De meeste bewolking in het noorden en oosten. Overdag 4 tot 7 graden en een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. In de avond en nacht veel bewolking en temperaturen rond het vriespunt tot een paar graden boven nul. Kans op grondvorst en plaatselijke gladheid.

Zondag veel bewolking en wat regen. Het noordwesten droog met nog de zon erbij. Overdag temperaturen rond 7 of 8 graden. Een matige wind uit west tot noordwest. In de nacht opklaringen, meest droog en een aantal graden boven nul.

Volgende week

Maandag de zon erbij en 8 of 9 graden. Dinsdag droog weer met aardig wat zon en 7 of 8 graden. Woensdag ook droog weer met bewolking, met zon en ongeveer 8 graden.