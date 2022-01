Horeca kan voorzichtig open met avondlockdown, zegt microbioloog

De horeca in Nederland kan gewoon open als cafés en restaurants elke dag om 17.00 uur de deuren sluiten. Het is dan wel belangrijk dat het kabinet de andere coronamaatregelen voorzichtig versoepelt en dat mensen veel testen en zich extra beschermen met mondkapjes, zegt Bert Mulder, arts-microbioloog van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen.

Met zulke versoepelingen gaat het volgens Mulder vooral om de “optelsom van contacten tussen mensen”. Een avondlockdown van de horeca kan helpen die contacten in toom te houden. Hij begrijpt met de huidige ziekenhuiscijfers het advies van het Outbreak Management Team (OMT), maar hoopt ook dat er veel meer aandacht komt voor mondmaskers en testen. Volgens de uitgelekte kabinetsplannen blijft de horeca voorlopig nog dicht, maar in reactie openen sommige kroegen en restaurants toch hun deuren.

Het kabinet kondigt bij de persconferentie vrijdagavond waarschijnlijk wel een aantal andere versoepelingen aan, zoals het openen van het hoger onderwijs, mbo’s, sportscholen en kappers. Vooral bij de scholen voorziet Mulder grotere problemen. “Het kan zijn dat er meer besmettingen plaats zullen vinden op het mbo of de hogescholen. Veel testen en mondmaskers zijn dus erg belangrijk. En net als bij het primair onderwijs, moeten de studenten bij veel besmettingen naar huis worden gestuurd.”

Mulder was onderdeel van het Red Team, dat tot november de overheid ongevraagd advies gaf over de coronapandemie. De expertgroep raadde al langere tijd beter gebruik van mondkapjes aan, voor het OMT hier uiteindelijk in meeging. “Het is wel gek dat Nederland zo vaak afwijkt van de rest van Europa”, zegt Mulder daarover.

“Hier werd aan het begin van de coronacrisis het draagvlak voor mondkapjes volledig om zeep geholpen, terwijl Nederlanders hun mondkapje in het buitenland wel overal dragen als dit verplicht is”, aldus Mulder. Bovendien is op dit moment meer dan 30 procent van de mensen die een teststraat van de GGD bezoekt positief. “Dan zijn er in werkelijkheid veel meer besmettingen”, zegt Mulder. “Ondertussen zie je bijvoorbeeld in Denemarken dat er massaal getest wordt, wat zorgt voor een beter beeld op de verspreiding van het virus.”

Hij vreest dat Nederland weer achter de feiten aanloopt. “Bijvoorbeeld op het gebied van mondmaskers, het late begin met boosterprikken of het sturen op ic-capaciteit liep Nederland als enige van Europa uit de pas. Wij hadden een harde lockdown nodig, dan moet je je toch afvragen wat wij niet goed doen hier.”