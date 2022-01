Horecaondernemers willen hun deuren weer openen

Veel horecaondernemers overwegen om hun deuren weer te openen dit weekend. Al eerder kwam in het nieuws dat andere niet-essentiële winkels van plan zijn om weer open te gaan, ondanks of dit wel of niet mag volgens de maatregelen. Dit willen zij doen in protest tegen de huidige coronamaatregelen.

Huidige coronamaatregelen

De horeca wil de deuren zaterdag 15 januari weer openen. Vanwege de snelle verspreiding van de Omikron-variant is Nederland sinds 19 december 2021 in lockdown. Dit betekent dat onder andere de horeca weer zijn deuren moest sluiten. Superkeukens in de restaurants worden weken niet aangeraakt, steeds meer horecapersoneel neemt ontslag en rekeningen kunnen niet meer betaald worden.

De verspreiding van de nieuwe Omikron-variant gaat hard, maar zorgt niet voor een toename aan ziekenhuisopnames. Het kabinet wil de maatregelen voorzichtig versoepelen. Winkels en contactberoepen mogen bijvoorbeeld weer bezocht worden op afspraak. Horecaondernemers zijn het hier niet mee eens. Zij vinden dat ook zij de mogelijkheid moeten krijgen om de deuren weer te openen.

Verliezen in omzet

De horeca heeft dit jaar een groot verlies in omzet gehad. Dit blijkt uit een onderzoek van Food Service Instituut. De horeca kromp in 2021 met 38 procent, wat betekent dat de horeca een verlies in omzet heeft van 7,5 miljard euro. Op 5 juni 2021 ging de samenleving weer open. De lockdown werd beëindigd en niet-essentiële winkels, scholen en de horeca konden hun deuren weer openen. Het gevolg hiervan was dat de omzet van de horeca fors steeg. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de omzet in het derde kwartaal van 2021 met maar liefst 53,6 procent steeg in vergelijking met het kwartaal daarvoor. Op 19 december 2021 ging Nederland weer in harde lockdown, waardoor de omzet opnieuw begon te dalen. Nederlanders kunnen niet meer naar een restaurant, maar moeten zelf maaltijden voorbereiden in de keuken. Daarnaast hebben zij niet meer de mogelijkheid om een middag te shoppen in Nederland, waardoor veel Nederlanders massaal naar Antwerpen vertrekken.

Routekaart

Voor een eventuele heropening van de horeca heeft Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een routekaart gemaakt zodat de horeca weer veilig open kan. Ten eerste krijgt iedereen een vaste zitplaats aangewezen. Hierdoor voorkom je dat veel mensen in contact met elkaar komen en kan er in de gaten worden gehouden hoeveel mensen bijvoorbeeld een restaurant of café betreden. Ook vindt er een controle van het coronabewijs plaats. Mensen die hier niet over beschikken, worden niet binnengelaten. De horeca sluit om 22:00 uur. Hierdoor voorkom je dat jongeren s ’avonds laat nog een drankje willen doen in bijvoorbeeld een kroeg of café.

Het Koninklijke Horeca Nederland heeft ook alvast een routekaart voor de toekomst opgesteld. Als de besmettingen van het coronavirus en de drukte in de ziekenhuizen afneemt, worden de zitplaatsen in de horeca afgeschaft en mogen bezoekers gaan en staan waar zij willen. Daarnaast is de horeca tot 00:00 uur geopend in plaats van tot 22:00 uur.