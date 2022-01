Kabinet kijkt op 25 januari naar versoepelingen horeca en cultuur

Het kabinet bekijkt op 25 januari opnieuw of de coronamaatregelen verder kunnen worden versoepeld. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tijdens een persconferentie. “En dan kijken we eerst naar de horeca, musea, bioscopen en theaters.”

Rutte benadrukt dat nu eenmaal niet alles tegelijk open kan. Daarvoor zijn de besmettingsaantallen eenvoudigweg te hoog. “Op dit moment vinden we het echt te risicovol.” Volgens de modellen zouden versoepelingen in die sectoren kunnen leiden tot “potentieel onbeheersbare situaties”, zegt Rutte.

De premier zegt goed te snappen “dat het compleet oneerlijk voelt na al die lange maanden van sluiting”. Zowel in de horeca als in de cultuursector hebben ondernemers volgens hem ook veel moeite gedaan om veilig open te kunnen.

Het kabinet kijkt uit “informatie uit het buitenland”, naar het aantal besmettingen en “wat er in ziekenhuizen gebeurt”. Hij erkent dat op 25 januari nog niet duidelijk is wat het effect is van de vrijdag aangekondigde versoepelingen. Wel zal dan duidelijk zijn wat het openen van de basisscholen en middelbare scholen met de besmettingsaantallen heeft gedaan. Rutte hoopt op een “optelsom” waardoor het kabinet een duidelijker beeld heeft.

De bestaande steunpakketten blijven het hele eerste kwartaal doorlopen voor de sectoren die nog altijd dicht zijn. Maar Rutte erkent dat veel bedrijven door de duur van de crisis inmiddels zulke grote problemen hebben dat zij daar wellicht niet genoeg aan hebben. “Daar gaan we heel goed naar kijken.”