Kabinet komt met aankondiging om harde lockdown te versoepelen

Het nieuwe kabinet zal op zijn eerste coronapersconferentie aankondigen dat de harde lockdown wordt versoepeld. Het wordt het eerste gezamenlijke optreden van premier Mark Rutte en de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers.

Donderdag lekten zoals gebruikelijk al vroegtijdig de hoofdlijnen van het nieuws uit waarmee het kabinet komt. De coronaregels voor het hoger onderwijs, detailhandel, contactberoepen en sport worden vanaf zaterdag versoepeld.

De druk vanuit de samenleving om te versoepelen neemt steeds verder toe. Vrijdag wordt in de eerste reguliere ministerraad een besluit genomen over het afschalen van de coronamaatregelen. Om 19.00 uur is dan de persconferentie van Rutte en Kuipers.

Er is sinds 19 december een harde lockdown van kracht. Die werd ingesteld omdat het aantal ziekenhuisopnames en besmettingen snel steeg door de omikronvariant. Het aantal besmettingen is inmiddels ongekend hoog, maar het aantal ziekenhuisopnames en de ic-bezetting nemen juist af.

De persconferentie zal wel anders zijn dan in het verleden. Kuipers zal een scherm gebruiken om met onder meer grafieken zijn verhaal te ondersteunen. De gebarentolken zijn er niet meer bij. Zij zitten in een andere kamer en worden via een kleiner schermpje in beeld gebracht.