Kinderombudsvrouw: heroverweeg sluiting kindhartcentra

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer wil dat zorgminister Ernst Kuipers de sluiting van de afdelingen kinderhartchirurgie in drie ziekenhuizen “heroverweegt”. Vooral over de sluiting van het kindhartcentrum in het UMCG in Groningen maakt ze zich zorgen, schrijft ze vrijdag in een brief aan de minister.

De sluiting van de afdeling in Groningen verslechtert volgens Kalverboer de beschikbaarheid van kinderhartchirurgie voor kinderen in het noorden en noordoosten van het land. “Dit betekent voor hen een teruggang in de verwezenlijking van het recht op beschikbaarheid van passende zorg”, zegt Kalverboer.

Dit is volgens haar in strijd met het Kinderrechtenverdrag, dat stelt dat de beschikbaarheid van zorg er alleen maar beter op mag worden en niet slechter. Daarbij wijst ze ook naar de volgens haar slechtere mogelijkheden voor openbaar vervoer in het noorden van het land. De minister moet onderzoek doen naar het belang van kinderen in het besluit om de kindhartcentra te sluiten, aldus Kalverboer.

Deze week werd bekend dat minister Kuipers vasthoudt aan het besluit dat zijn voorganger nam over de sluiting van de afdelingen kinderhartchirurgie in Groningen, Amsterdam en Leiden. De zorg wordt volgens het plan geconcentreerd in het UMC Utrecht en het Erasmus MC in Rotterdam. Het besluit om de afdelingen te sluiten roept veel weerstand op, onder meer van de academische ziekenhuizen zelf en van ouders van kinderen met een aangeboren hartafwijking.

De plaats van de centra die nog kinderhartchirurgie blijven uitvoeren, is volgens Kuipers niet het belangrijkste. “Hoe ongemakkelijk het ook is: de geografische spreiding is bij de concentratie van deze vorm van zorg niet van doorslaggevend belang”, liet hij de Tweede Kamer weten.