Kuipers: samenleving moet zich aanpassen aan nieuwe fase pandemie

Na twee jaar zijn we in een nieuwe fase van de pandemie beland, aldus zorgminister Ernst Kuipers tijdens zijn eerste persconferentie. Daardoor moeten we leren leven met het virus, en moeten “alle verschillende partijen in de maatschappij” nadenken over een manier om op lange termijn het overdragen van het virus te beperken.

In het “onderwijs, de sport en bedrijven” zullen dingen moeten veranderen, aldus de nieuwe bewindsman. Dit moet “enkel en alleen al” om te beperken dat eigen personeel of bijvoorbeeld sporters zullen uitvallen door het virus.

De bewindsman benadrukt wel dat het virus steeds verandert, en dat het onduidelijk is of corona uiteindelijk echt zoals een griepje wordt. Mogelijk komen er varianten die juist ziekmakender zijn. Daarbij benadrukte Kuipers nog eens het belang van boosters.

Door de omikronvariant raken veel mensen besmet, maar het kabinet zegt een “weloverwogen risico” te nemen met de versoepelingen. “Simpelweg omdat het moet”, zegt Kuipers, verwijzend naar de maatschappelijke impact van de strenge regels.