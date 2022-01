Minderjarige verdachten fatale steekpartij Middelburg langer vast

De twee minderjarige jongens die zijn aangehouden na de steekpartij waarbij een 15-jarige jongen in Middelburg om het leven kwam, blijven twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris besloten. De 15-jarige jongen uit Steenbergen en de 16-jarige jongen uit Rilland worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van de jongen en zitten in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaten.

Het slachtoffer uit Middelburg (Zeeland) werd zondag rond het middaguur in diezelfde plaats neergestoken. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij drie dagen later overleed.

De twee verdachten waren zondag al in beeld bij de politie, maar ondanks herhaalde pogingen konden ze niet eerder worden aangehouden. Woensdagavond werden ze gevonden in een woning in de Middelburgse wijk Dauwendaele en alsnog opgepakt.