Minister heeft begrip, maar wijst burgemeesters op coronaregels

Minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken heeft begrip voor burgemeesters die eigenlijk een oogje dicht willen knijpen voor ondernemers die de coronaregels overtreden. “Aan de andere kant hebben we met elkaar regels afgesproken in het belang van de volksgezondheid.”

Burgemeesters gaan zelf over de handhaving van de coronaregels. Een aantal burgemeesters heeft aangegeven dat ze opening van winkels en horeca zaterdag oogluikend zullen toestaan. Ze zien het als een demonstratie tegen de strenge lockdown. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben in het zogenoemde Veiligheidsberaad wel met elkaar afgesproken dat het naleven van de coronaregels het uitgangspunt blijft.

Toch zullen in Valkenburg vrijdag al winkeliers, kroegbazen en restauranthouders hun deuren mogen openen. “Daarin zie je dat ondernemers het op dit moment zwaar hebben”, zegt Bruins Slot (CDA). “Daar heb ik begrip voor.” Ze begrijpt “dat burgemeesters voor hun ondernemers proberen op te komen. Aan de andere kant geldt ook voor burgemeesters dat zij een belangrijke taak hebben rondom handhaving”. Volgens de bewindsvrouw proberen burgemeesters een balans te vinden.

Deze week was ook gedoe over de uitspraken van minister van Justitie Dilan Yesilgöz. “Uiteraard moet er gehandhaafd worden”, zegt de bewindsvrouw vrijdag. Kamerleden vroegen eerder opheldering nadat Yesilgöz (VVD) had aangegeven weinig te zien in extra handhaving nu blijkt dat op enkele plekken in ondernemers tegen de regels in hun deuren willen openen.

Over Valkenburg zegt Yesilgöz dat ze hoopt dat de minister “zelf lokaal de afweging maakt” over handhaving en controle. “Het is niet zo dat wij dat vanuit Den Haag voorschrijven.” Verder hoopt ze dat er “een goed gesprek” plaatsvindt.

Het kabinet moet nog een officieel besluit nemen over wat vanaf dit weekend weer mag, en welke regels er nog blijven gelden. Vrijdagavond geven premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers een persconferentie.