Musea trekken samen op tegen voortdurende sluiting

Diverse musea hebben de handen ineengeslagen tegen het gesloten blijven van hun publieksruimten. “Musea moeten morgen open kunnen, vinden wij, de Museumvereniging en tientallen musea”, aldus de oproep van de instellingen die wordt verspreid door museum MORE in Gorssel.

Onder meer de namen van het Groninger Museum, het Frans Hals Museum, het Mauritshuis, het Drents Museum, het Rijksmuseum in Amsterdam, het Dordrechts Museum, het Kunstmuseum Den Haag, het Van Gogh Museum, het Centraal Museum en het Van Abbe staan onder de smeekbede aan het kabinet. De Museumvereniging deed donderdag al een soortgelijke oproep.

“Nederlandse musea horen bij de veiligste bezoeklocaties tijdens deze coronacrisis. Mede daarom vinden wij dat musea, net als commerciĆ«le doorstroomlocaties, ook weer bezoek moeten mogen verwelkomen. In geen enkel museum – ook niet in het buitenland – is de afgelopen twee jaar een besmettingshaard geconstateerd”, staat in het epistel dat vrijdag enkele uren voor de coronapersconferentie van het kabinet werd verspreid.

Daarin wordt het “onbegrijpelijk” genoemd als de musea niet ook vanaf zaterdag weer bezoekers mogen ontvangen. “En steeds hebben musea zich trouw en verstandig gehouden aan opeenvolgende brancheprotocollen om de veiligheid van bezoekers en personeel te garanderen.”