Ruim 2100 reizigers toegang tot Nederland geweigerd om corona

De marechaussee heeft vorig jaar ruim 2100 reizigers de toegang tot Nederland geweigerd in verband met de volksgezondheid. Dat meldt de marechaussee vrijdag.

De luchtvaartmaatschappij of ferrymaatschappij controleert voor vertrek naar Nederland of iemand het land in mag, de marechaussee controleert dat bij aankomst. Bijna 1700 reizigers werden op Schiphol geweigerd, zo’n driehonderd bij Hoek van Holland, waar een ferry uit het Verenigd Koninkrijk aankomt.

Bijna de helft van alle geweigerde reizigers, ruim 900, kwam uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens de marechaussee heeft hun weigering te maken met de brexit. Voor reizigers uit landen met een hoog Covid-19-risico buiten de Europese Unie/Schengen, geldt het Europese inreisverbod. Dit betekent dat zij de Europese Unie en het Schengengebied en dus Nederland niet in mogen reizen, tenzij ze onder een uitzonderingscategorie vallen. Door de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, zijn Britten niet meer uitgezonderd op het Europees inreisverbod, geeft de marechaussee aan.