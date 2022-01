Staatssecretaris Uslu: teleurstellend dat cultuur dichtblijft

Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) vindt het “teleurstellend” dat de musea, podia en theaters hun deuren gesloten moeten houden. Op Twitter schrijft ze wel blij te zijn dat toneel-, muziek- en danslessen weer mogelijk zijn.

Voor het laatste coronaoverleg had Uslu gezegd zich “hard te willen maken” voor de sector, maar vooralsnog blijft de cultuursector tot ten minste 25 januari dicht. Dan is het volgende beslismoment van het kabinet. Versoepelingen in de cultuur staan dan bovenaan de prioriteitenlijst. Specifiek voor musea trekt de staatssecretaris 3 miljoen euro extra uit. Voor andere culturele instellingen lijkt vooralsnog geen extra geld beschikbaar.

Volgens premier Mark Rutte was het niet mogelijk om ook de cultuursector te openen, omdat de huidige versoepelingen al kunnen leiden tot 80.000 besmettingen per dag. “Ik snap dat ze hier van balen, ik vind het ook verschrikkelijk”, aldus de minister-president.