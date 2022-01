Staatssecretaris Uslu wil zich nog hard maken voor cultuursector

Staatssecretaris Gunay Uslu wil tijdens het laatste coronaoverleg voor de persconferentie nog kijken wat er mogelijk is om maatregelen in de cultuursector te versoepelen. “Ik ga zo het gesprek in en ik ga me er hard voor maken”, zegt de D66-bewindsvrouw. “Daarom ben ik er ook. Ik vertegenwoordig de cultuursector hier.”

Vrijdagavond maken premier Mark Rutte en coronaminister Ernst Kuipers bekend welke sectoren hun deuren weer enigszins mogen openen. De cultuursector zit daar voorlopig niet tussen, blijkt tot nu toe uit de uitgelekte maatregelen. Uslu zegt desgevraagd dat ze zich wel nog wil inzetten voor versoepelingen in de cultuurbranche. “Ja, ik ga ervoor”, zegt ze voorafgaand aan het overleg.

Op het Catshuis bespraken bewindspersonen donderdag welke maatregelen worden losgelaten. Op vrijdag worden deze besluiten officieel genomen tijdens een overleg tussen ministers en staatssecretarissen.