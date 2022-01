Taghi: nooit plannen gehad voor gewelddadige uitbraak

Ridouan Taghi heeft nooit plannen gehad voor een gewelddadige uitbraak uit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar hij sinds zijn arrestatie in december 2019 in voorarrest zit. Hetzelfde geldt voor plannen om met geweld te ontsnappen uit de bunker in Amsterdam-Osdorp of tijdens een transport. Dat heeft hij vrijdag via zijn advocaat Inez Weski laten weten.

Taghi en zijn raadsvrouw reageren daarmee op een artikel in NRC Handelsblad over de strafzaak tegen advocaat Youssef T., een neef van Taghi. Hij werd in oktober gearresteerd, omdat hij als schakel tussen Taghi en de buitenwereld zou hebben gefungeerd.

Taghi zit vast als hoofdverdachte in het grootscheepse liquidatieproces Marengo. In de talrijke contacten met zijn neef zou ook zijn gesproken over uitbraakplannen. NRC meldde donderdag op basis van stukken uit het dossier in de zaak tegen Youssef dat Taghi aan drie verschillende scenario’s werkte.Twee daarvan hadden moeten worden uitgevoerd door getrainde professionals.

Volgens NRC vermoedt de politie dat een gewelddadige bevrijdingsactie had moeten plaatsvinden bij de EBI in Vught of bij de extra beveiligde ‘bunker’, de rechtszaal waar de Marengo-zaak wordt behandeld. Dat waren twee mogelijke scenario‚Äôs. Voor het derde moest informatie worden vergaard over vier medewerkers van de EBI bij de Belastingdienst. Het vermoeden is dat zij zouden worden gegijzeld om Taghi op die manier vrij te krijgen.

Taghi laat Weski in een persbericht noteren dat hij geen plannen heeft gehad voor “op mensen gerichte gewelddadige gijzelingen, aanvallen op de bunker of op transporten”. Hij wijst erop dat hij nooit naar een zitting wilde worden vervoerd; hij heeft tot dusver niet willen verklaren. De rechtbank heeft bepaald dat hij aanwezig moet zijn op zittingen waarin zijn aandeel in zaken in Marengo aan de orde komt.

Op 20 januari vindt bij de rechtbank Amsterdam een eerste openbare zitting plaats in de zaak tegen Youssef T.