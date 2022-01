Van der Burg begrijpt boosheid gemeenten, wil af van asielaanwijzing

De nieuwe staatssecretaris van Asiel Eric van der Burg heeft begrip voor de boosheid van gemeenten die een asielaanwijzing kregen. Zij werden door zijn voorganger verplicht asielzoekers onder te brengen, maar daarvoor bleek geen juridische basis te zijn. Van der Burg wil het anders doen. “U zult mij niet snel het woord ‘aanwijzing’ horen gebruiken.”

Vlak voor het aantreden van het nieuwe kabinet zei Ankie Broekers-Knol (de staatssecretaris van Asiel in Rutte III) op Kamervragen dat er geen juridische basis was voor de omstreden asielaanwijzing. Het was een bestuurlijke aanwijzing, geen juridische, benadrukt de bewindsman. “Maar ik snap de boosheid of de teleurstelling of welk woord gemeenten daar ook aan geven. Ik heb gebeld met de burgemeesters om in ieder geval te zeggen dat ik meer ben van het goede gesprek.”

Van der Burg maakt duidelijk dat hij het “niet meer zo wil doen”. Liever gaat hij kopjes koffie drinken met bestuurders. Wel erkent hij dat het onderbrengen van asielzoekers een behoorlijk lastige taak wordt voor de komende tijd. Broekers-Knol zag zich genoodzaakt gemeenten aan te wijzen voor onderdak, omdat het op vrijwillige basis niet was gelukt zo’n groot aantal asielzoekers onder te brengen.