Veiligheidsberaad benadrukt dat van gedoogbeleid geen sprake is

Het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio benadrukt vrijdag dat er zaterdag geen sprake is van “een algemeen gedoogbeleid” voor de horeca- en cultuursector. Het beraad meldt dat in een reactie op de vele gemeenten en regio’s die oogluikend zeggen toe te staan dat ondernemers hun deuren gaan openen, terwijl dat vanwege de geldende coronaregels niet mag.

“Bij evidente en willens en wetens gepleegde overtredingen wordt direct opgetreden. Er kan ook bestuurlijk worden gehandhaafd”, aldus beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen. Bruls kondigde eerder deze week al aan dat hij in zijn eigen gemeente zal optreden tegen illegaal geopende zaken. In de vier grote steden en in Arnhem handhaven de burgemeesters ook.

Donderdagavond waren de burgemeesters van het beraad het al met elkaar eens dat handhaving erop gericht moet zijn de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. “De veiligheid van ieders gezondheid is van groot belang. Totdat Nederland weer veilig open kan geldt dat ondernemers zich aan de regels dienen te houden”, aldus Bruls.

Het is wel zo dat elke veiligheidsregio zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. De burgemeesters van het beraad gaan niet over “specifieke lokale omstandigheden en noden.”