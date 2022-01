Winkelbranche noemt versoepeling heel erg positief nieuws

Winkeliers vinden het heropenen van winkels zonder afspraak, zoals het kabinet dat nu lijkt te willen aankondigen “heel erg positief nieuws”. Dat laat winkeliersorganisatie INretail weten. Wel roept INretail ondernemers op zich aan de regels te houden. “Er zijn ludieke acties aangekondigd, maar als we om 17.00 uur zouden moeten sluiten, dan moeten ze ook echt niet tot half zes openblijven”, aldus een woordvoerder.

Het kabinet lijkt voornemens om nog wel een maximumaantal klanten in te willen stellen voor de winkels. Volgens INretail zou het dan gaan om een norm van één klant per 5 vierkante meter. “Dat is een acceptabele norm”, zegt de woordvoerder, “en een waar we zelf ook voor gepleit hebben”. Daarnaast gelden de nog bestaande basisregels van hygiëne en afstand houden en mondkapjes dragen in de winkels. “Ondernemers zullen zich daar absoluut aan houden.” De winkeliersvereniging zegt ook te begrijpen dat de heropening van winkels in stappen moet, om zo terug te kunnen keren naar het normale leven.

INretail zei verder te hopen dat andere sectoren die nu nog gesloten lijken te moeten blijven, zoals de horeca en de cultuursector, binnenkort ook goed nieuws krijgen. “We willen weer terug naar een normaal leven, bij een levendige winkelstraat horen ook de horeca en cultuur.”