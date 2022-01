Aangifte bij OM om grensoverschrijdend gedrag is tegen Ali B

De aangifte wegens grensoverschrijdend gedrag die het OM deze week ontving, is tegen Ali B. Dat heeft de advocaat van de coach van het programma The Voice of Holland zaterdag bevestigd, na berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Ali B. bevestigde dit zelf al eerder zaterdag tegen De Telegraaf. “Wat Ali B. daarover zegt tegen de krant is correct”, aldus de advocaat Bart Swiers zaterdag.

Het OM zegt enkel dat de aangifte is gedaan tegen een persoon “gerelateerd aan” het tv-programma The Voice. Eerder zaterdag meldde RTL voorlopig te stoppen met het uitzenden van het programma na berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show.

Tegen De Telegraaf zegt Ali B.: “Ik ben 100 procent overtuigd van mijn onschuld. Het gaat om een beschuldiging over iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar”.