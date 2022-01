Aantal positieve coronatesten net onder de 32.000

Het afgelopen etmaal zijn er net iets minder dan 32.000 coronabesmettingen door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontdekt. Een dag eerder werd met een inmiddels gecorrigeerd aantal van 35.489 positieve testen nog een nieuw record gehaald. Tussen vrijdag- en zaterdagochtend kwamen 31.963 besmettingen aan het licht.

In zeven dagen tijd registreerde het RIVM 222.418 positieve tests, waar dat er een week eerder nog 162.461 waren. Gemiddeld kregen de afgelopen week per dag 31.774 mensen te horen dat ze besmet waren met het virus.

In Amsterdam werden met 2862 positieve testuitslagen het afgelopen etmaal de meeste besmettingen vastgesteld. Daarna volgen Den Haag met 1458 en Rotterdam met 1407. In Almere testten 632 mensen positief en in Zaanstad 627 mensen.

De afgelopen 24-uur werden 6 overlijdens verband houdend met het coronavirus doorgegeven aan het RIVM. Dat wil niet zeggen dat zij ook binnen die tijd overleden, omdat dit soms later wordt doorgegeven. Ook kan het werkelijke aantal doden hoger liggen, omdat het overlijden van een coronapatiƫnt niet verplicht gemeld hoeft te worden. In totaal werden tussen afgelopen zondag en deze zaterdag 76 sterfgevallen gemeld, een week daarvoor waren dit er 122. De weken daarvoor kwam het aantal overlijdens op 248 en 288, waarmee in de afgelopen vier weken een daling van het aantal sterfgevallen is te zien.