BNNVARA: Jeroen Rietbergen stapt op na ongepast gedrag The Voice

Jeroen Rietbergen, de bandleider bij The Voice of Holland, stapt volgens BNNVARA per direct op vanwege aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma. De muzikant erkent volgens het programma BOOS de beschuldigingen. BOOS onderzocht de kwestie. Ook liggen er diverse aanklachten tegen andere hoofdpersonen binnen het programma, aldus BOOS.

BOOS heeft zaterdag een bekentenis en spijtbetuiging van Rietbergen, die tevens de partner van Linda de Mol is, ontvangen. “Hij heeft laten weten zijn werkzaamheden bij The Voice per direct naast zich neer te leggen. The Voice of Holland heeft laten weten niet op de hoogte te zijn geweest van deze misstanden en heeft besloten tot een onafhankelijk onderzoek. In het kader daarvan wordt het programma tot nader order opgeschort.”

RTL was zaterdagmiddag niet direct bereikbaar voor commentaar.