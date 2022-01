Het weer met Piet Paulusma

VERKEERSWAARSCHUWING: Vanmorgen eerst nog kans op nevelig weer en mist. In het zuiden van Limburg kans op dichte mist en misschien gladheid.

In het zuiden kan de temperatuur nog dalen richting +1 of 0 graden met grondvorst en plaatselijk gladheid. Overdag veel bewolking, maar ook zon. In het noorden en oosten meest bewolkt en het kan met name in het noorden nevelig weer blijven of de kans op mist. De wind uit zuidelijke richtingen en is zwak of matig. Vanavond en de komende nacht veel bewolking en temperaturen tussen 0 en +4 graden. Kans op grondvorst en plaatselijk gladheid.

Zondag

Zondag veel bewolking en wat regen. Overdag temperaturen rond 5 tot 8 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot noordwest. In de avond nog wat regen. In de nacht opklaringen, meest droog en een aantal graden boven nul.

Komende week

Maandag de zon erbij en 8 of 9 graden! Dinsdag droog weer met aardig wat zon en 6 of 7 graden. Woensdag ook droog weer met bewolking, met zon en ongeveer 7 graden. Donderdag 6 of 7 graden met een bui(tje).