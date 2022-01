Kappers hebben het meteen druk na heropening

De Nederlandse kappers hebben het zaterdag direct druk nu ze weer open mogen. Veel kapperszaken merkten vanaf het moment dat de mogelijke heropening uitlekte dat het aantal reserveringen toenam en zitten dit weekeinde helemaal volgeboekt. Zaterdag waren klanten dan ook al vroeg aanwezig om weer geknipt te worden.

Bij Hairby Colours in de Neerstraat in Roermond waren alle zestien stoelen even na 09.30 uur al bezet. “We hebben afgelopen week al een planning gemaakt voor het geval we vanaf de 15e open gingen”, zegt kapper Peter van Meel, die weet dat het ook de komende dagen druk zal blijven. Ook bij de overburen van kapsalon Vasco is het druk. “Mensen laten zich hier bevrijden van hun fout-beleid-kapsel”, grapt eigenaar Vasco Campos van de huiskapper van acteur Huub Stapel.

Ook in winkelcentrum Middenwaard in het Noord-Hollandse Heerhugowaard is het al vroeg druk bij de kapper. Die drukte merkte ook Anne-Christien van Beekhuizen, die vier kapperszaken van de keten Hizi Hair bezit in Castricum, Baarn, Soest en Amersfoort. “Wij zitten zaterdag helemaal vol en zondag ook.” Hoewel Hizi Hair alleen op afspraak werkt, komen er toch nog regelmatig klanten binnenlopen om te vragen of er nog plek is.

Bij Leon Zuidgeest Kappers in Den Haag gebeurt dat ook. “Maar we zitten helemaal vol”, zegt bedrijfsleidster Priscilla Takats van het filiaal in winkelcentrum Het Kleine Loo. “Toen we om 09.00 uur open gingen stonden er al zes klanten voor de deur”, lacht ze. “De klanten zijn heel blij dat ze weer naar de kapper kunnen en we hebben al bloemen en chocolaatjes gehad”, aldus Takats. “Wij zijn ook blij dat we weer aan de slag kunnen, want thuiszitten is ook niks.”

Dat sentiment merkt Peter-Paul Wilson van Kinki Kappers aan de Rotterdamse Binnenweg eveneens, zowel bij de kappers als bij de klanten. “Mensen komen natuurlijk voor hun haar, maar veel mensen zitten ook echt om een praatje verlegen en blijven zo lang mogelijk hangen”, vertelt hij. Wilson en zijn kappers zaten vanaf donderdag in de kapsalon om telefoontjes aan te nemen. “80 procent van de reserveringen komt online binnen, maar het was toch nog druk.” In januari zit zijn filiaal van Kinki dan verder vol. “En februari begint ook al aardig vol te lopen.”